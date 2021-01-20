مزبلة مديونة تدفع مهنيي سيارات الأجرة إلى الاحتجاج: تتسبب في برك مائية وحفر وحوادث

جدة - عبدالحي حسين - أدت الروائح الكريهة الناتجة عن عصارة الأزبال في مزبلة مديونة، بالإضافة إلى حوادث السير المتكررة، التي تحدث بجانبها إلى احتجاج مهنيي سيارات الأجرة، المشتغلين بالطريق الوطنية 315؛ إذ أعلنت هيآت نقابية، وجمعوية، الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، بعد غد الجمعة، بسبب مزبلة مديونة، وما تخلفه من أضرار لمستعملي الطريق.

وقال عبد الله نقراشي، عن المنظمة المهنية للنقل، في حديثه مع “اليوم24”: “إن مزبلة مديونة الموجودة في الطريق 315، تسبب أضرارا لسائقي سيارات الأجرة”، مبرزا، “أن الهيآت النقابية راسلت جهات متعددة، من بينها عمالة إقليم مديونة بخصوص الوضع، لكن من دون جدوى”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “عصارة مياه مزبلة مديونة تسبب في برك مائية، وأتربة، وحفر أمام المزبلة، ناهيك عن الروائح الكريهة، وحوادث السير المتكررة”، مضيفا: “أن سائق الأجرة يغسل سياراته، يوميا، قصد تخلصه من الروائح الكريهة، لكنها تظل عالقة فيها، ما يسبب إزعاجا له، وللراكبين معه”.

ووجهت ست هيآت نقابية وجمعوية لسيارات الأجرة رسالة إلى عامل إقليم مديونة، تخبره بعزمها على تنظيم الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، بعد غد.

وينتظر السكان المجاورون لمطرح مديونة للنفايات في مدينة الدارالبيضاء حلا عاجلا، يمكنهم من التخلص من التلوث، الذي يتسبب فيه المطرح.

إلى ذلك، تستمر جماعة الدارالبيضاء بتأكيد وعودها بقرب فتح المطرح البديل للنفايات، قبل أشهر، لكن المواطنين يتساءلون عن أسباب هذا التأخير.