رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الانفجار ويعلن حصيلة الضحايا

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الإسباني، سماع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

الى ذلك لفتت "أ.ف.ب" أن الانفجار في وسط مدريد ناجم عن الغاز بحسب رئيس بلدية المدينة وأعلن عن سقوط قتيلين على الأقل.وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للانفجار، يبدو فيها انهيار أحد المباني وتصاعد أعمدة الدخان وتضرر كبير للشارع الموجود به.

وفي حين لم يرد تعليق رسمي من السلطات الإسبانية حول أسباب الانفجار وملابساته، شوهدت سيارات الإطفاء والشرطة في الشارع الموجود به المبنى الذي وقع فيه الانفجار.

وذكر معلقون أن المبنى عبارة عن كنيسة، ورجحوا أن يكون الانفجار ناتجا عن تسرب غاز.