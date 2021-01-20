حملة تركية جديدة لملاحقة حزب العمال

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ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن بيان للوزارة أن العملية، التي تحمل اسم (أرن 2 ليجة)، تجري بمشاركة 116 فريقا من قوات الدرك والشرطة، تضم ألفين و24 عنصرا أمنيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس، إطلاق عملية جديدة ضد منظمة (حزب العمال الكردستاني)، وذلك بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد.ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن بيان للوزارة أن العملية، التي تحمل اسم (أرن 2 ليجة)، تجري بمشاركة 116 فريقا من قوات الدرك والشرطة، تضم ألفين و24 عنصرا أمنيا.

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