وفاة الإعلامي سامي حداد أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء 19-جانفي وفاة مذيعها الفلسطيني المعروف، الإعلامي سامي حداد في لندن.

وقالت قناة الجزيرة عبر حسابها في فيس بوك "الجزيرة فلسطين": وفاة الأستاذ الإعلامي الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير "أكثر من رأي".

يعتبر حداد أحد كبار مذيعي قناة الجزيرة الأوائل ببرنامجه الشهير "أكثر من رأي" وهو أول رئيس تحرير للقناة عند انطلاق بثها عام 1996.

وقدم سامي حداد منذ 1996 إلى نوفمبر 2009 برنامج "أكثر من رأي" الذي يستضيف به بالعادة ضيوفا مختلفي الآراء والتوجهات والذي يقدمه من لندن.