شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب : واجهنا عدة عقبات وتم تجاوزها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن اليوم الأربعاء للمرة الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة.

واستقل ترامب الطائرة الرئاسية مع عدد من أفراد أسرته إلى فلوريدا، حيث سيكون مقر إقامته.

وفي كلمته الأخيرة كرئيس من أرض مطار قاعدة أندروز الجوية، قال ترامب إن الإنجازات التي حققتها إدارته "كانت مدهشة بكل المقاييس".

وتحدث ترامب عن بيانات الوظائف والمستويات التي وصلت لها أسواق الأسهم خلال إدارته، قبل أن تبدأ تداعيات جائحة كورونا.

كما تحدث عن جهود إدارته في مواجهة "الفيروس الصيني". وقدم الشكر لزوجته ميلانيا ترامب وعائلته ولكل من ساعدوه خلال توليه المنصب.

ووصل ترامب وزوجته قبل قليل إلى القاعدة على متن المروحية الرئاسية الأولى التي أقلتهما من البيت الأبيض.