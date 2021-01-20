استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 2:12 مساءً

في إطار تنفيذ بيان القمة الخليجية، أعنلت مصر، اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: ”تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما“.

وأضاف البيان، أنّ توقيع المذكرتين تم في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة في بيان العلا.

ويأتي ذلك، عقب يومين على إقلاع أولى الرحلات الجوية من القاهرة إلى الدوحة.