ترحيب من الكرملين بجهود بايدن لتمديد معاهدة “نيو ستارت”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 1:47 مساءً

للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، أعلن الكرملين اليوم الأربعاء إنه ما زال ملتزما بتمديد معاهدة ”نيو ستارت“ وسيرحب بالجهود التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتوصل إلى اتفاق.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”روسيا ورئيسها يفضلان الإبقاء على هذه المعاهدة“. وأضاف ”إذا أبدى نظراؤنا الأمريكيون إرادة سياسية للإبقاء على المعاهدة بتمديدها فإننا لا يسعنا سوى الترحيب بذلك“.

وقال أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن لمنصب وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، إن ”الإدارة الأمريكية ستعمل على تمديد المعاهدة وستحدد مدة التمديد“.

ويحل في فبراير/شباط المقبل أجل معاهدة نيو ستارت التي وقعت في 2010. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية والصواريخ والقاذفات الإستراتيجية التي تنشرها روسيا والولايات المتحدة.