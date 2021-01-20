بايدن سيدشن ولايته بإصدار 17 أمرا رئاسيا للتراجع عن قرارات اتخذها ترامب

جدة - عبدالحي حسين - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المنتخب، جو بايدن، سيتخذ فور دخوله إلى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، منها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية، كما أفاد مستشاروه.

ووفقا لوكالة أسوسييتد بريس، سيلغي بايدن، أيضا، مرسوم الهجرة المثير للجدل، الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. كما يعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك، وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية، وقضائية حادة.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا لدونالد ترامب، وهي المراسم، التي سيغيب عنها ترامب، الذي لايزال يرفض الإقرار بخسارته في الانتخابات الأخيرة.