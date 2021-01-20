لمجرد: سأقدم الآذان بصوتي كـ”صدقة جارية”

جدة - عبدالحي حسين - يستعد الفنان سعد لمجرد لتسجيل آذان الصلاة بصوته، بغية بثه على إذاعات مغربية وقت الصلاة، في خطوة يعتبرها “صدقة جارية”.

لمجرد أثناء وجوده في دبي، وخلال لقاء صحفي مع برنامج “إم بي سي تريندينغ”، كشف الجانب الديني في شخصيته، حيث أكد أنه برمج ضمن خططه تسيجل أناشيد دينية بصوته، ليتذكره الناس بها.

وأضاف لمجرد أنه يستعد لتسجيل آذان الصلاة بصوته، وتقديمه للإذاعات الخاصة، الراغبة في بثه، وسيحاول إنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن، ليظل صدقة جارية، حسب تعبيره.

يذكر أن لمجرد كان قد قدم، سابقا، أسماء الله الحسنى بصوته، وطرح التسجيل في شهر رمضان، قبل سنتين.