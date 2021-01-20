لاتمام المرافعة.. محكمة مراكش تعقد جلسة جديدة لمحاكمة دنيا باطمة وآخرين في قضية “حمزة مون بيبي”

جدة - عبدالحي حسين - تشهد محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، الجلسة الاستئنافية رقم 10 في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه الفنانة دنيا باطمة، وآخرون.

وكانت محكمة الاستئناف في مراكش قد قررت، في الجلسة الاستئنافية الماضية، إرجاء النظر في الملف المذكور بعد جلسة مرطونية، استمرت لساعات طويلة، تقرر فيها التأجيل لجلسة اليوم، من أجل إتمام المرافعات.

ويواجه المتهمون في الملف المذكور تهم ”الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها، ومتهمة أخرى، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة، وسنة ونصف حبسا.

يذكر أن محكمة الاستئناف في مراكش قضت، في دجنبر الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر في حق كل من “س.ج”، المعروفة بلقب “كَلامور”، و“م.ض”، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع. س”، مالك وكالة لكراء السيارات.