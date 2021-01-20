ليدي غاغا وجينفر لوبيز تشاركان في حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

جدة - عبدالحي حسين - تشارك الفنانتان الأمريكيتان ليدي غاغا، وجينيفر لوبيز في مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء.

وشاركت غاغا في الحملة الانتخابية لبايدن، وظهرت بصحبته عشية الانتخابات الرئاسية، كما أنه من المقرر غناؤها لللنشيد الوطني الأمريكي في حفل التنصيب.

وتقدم جينفر لوبيز، المساندة لبايدن في الحملة الانتخابية كذلك، عرضا موسيقيا منفصلا، خلال حفل تنصيب بايدن رئيسا.

كما يرتقب أن يقدم الممثل، توم هانكس، برنامجا تلفزيا خاصا بمشاركة العديد من النجوم، ينطلق بعد انتهاء مراسم التنصيب.

ويتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، مهام منصبه رسميا، وقد سبقت مراسم تنصيبه استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة الأمريكية.