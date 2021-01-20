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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021
أعلنت شرطة أبوظبي عبر حسابها بتويتر، عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب انخفاض مدى الرؤية.
-تم تخفيض السرعة إلى 80 كم على طريق (أبوظبي - العين ).
- خفض السرعةإلى 80 كم/س على طريق الشاحنات (الفاية)
-خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - سويحان)
- خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (السميح - دبي).
-خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد (أبوظبي - دبي).