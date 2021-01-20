شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت شرطة أبوظبي عبر حسابها بتويتر، عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب انخفاض مدى الرؤية.



-تم تخفيض السرعة إلى 80 كم على طريق (أبوظبي - العين ).

- خفض السرعةإلى 80 كم/س على طريق الشاحنات (الفاية)

-خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - سويحان)

- خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (السميح - دبي).

-خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد (أبوظبي - دبي).