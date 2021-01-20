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الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنّ النسخة البريطانية المتحوّرة من ّ رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.

 

وقالت المنظمة في بيان إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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