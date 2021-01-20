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تسعينية أول الحاصلين على لقاح كورونا في مركز سعادة المتعاملين بدبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

تلقت المواطنة بخيتة مبارك التي تبلغ  من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» في مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة تنمية المجتمع  ضمن حملة أطلقتها الوزارة  لتطعيم كبار المواطنين  والراغبين من أسرهم، وفقا للبيان.

 

وقالت  مريم ثاني الحفيدة :«حضرنا لتلقي اللقاح انا وجدتي دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،مؤكدة ان الحصول اللقاح  أمر ضروري ومهم في رحلة التعافي والانتصار على الفيروس ،داعية كافة أفراد المجتمع بأخذه حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع ككل".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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