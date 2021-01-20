شكرا لقرائتكم خبر عن حوصروا تحت الأرض .. فرق الإنقاذ في الصين تتأهب لنجدتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين نشرت 16 فريق إنقاذ محترف وعشرات من العاملين في المجال الطبي لمحاولة إنقاذ 12 من عمال المناجم محاصرين تحت الأرض منذ عشرة أيام بعد انفجار في منجم للذهب بمقاطعة شاندونغ شمال الصين.

وحوصر 22 عاملا في المجمل عقب الانفجار الذي وقع في العاشر من يناير كانون الثاني في منجم هوشان للذهب بضواحي مدينة يانتاي على الساحل الشرقي للصين.

وقالت فرق الإنقاذ إن ما لا يقل عن 12 من العاملين المحاصرين لا يزالون على قيد الحياة بعد أن تلقت رسالة منهم بعد أسبوع من الحادث يعبرون فيها عن الأمل في استمرار أعمال الإنقاذ.

وذكرت صحيفة تشيلو ديلي المحلية الرسمية اليوم إن رجال الإنقاذ حددوا مكان 11 من الناجين يوم الثلاثاء وتحدثوا إليهم عبر هاتف مضاد للماء تم إنزاله تحت الأرض.

وتمكنت فرق الإنقاذ بواسطة القنوات التي تم حفرها مؤخرا من توصيل الطعام والأدوية والبطاطين وتحسين التهوية وتجفيف المياه قبل البدء في جهود استخراجهم.

وقالت الصحيفة المحلية إن ثمانية من عمال المناجم الأحد عشر الذين تم التواصل معهم يوم الثلاثاء في صحة جيدة واثنين في حالة مرضية وواحد في غيبوبة بعد إصابته في رأسه أثناء الانفجار.

ويوجد العامل الثاني عشر الباقي على قيد الحياة في جزء آخر من المنجم ويعتقد أنه مصاب رغم أن الوضع لا يزال غامضا.