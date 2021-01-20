توقيف فرنسي بأكادير مطلوب دوليا في قضية اعتداءات جنسية على أطفال قاصرين

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أمس الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 51 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتكابه لاعتداءات جنسية في حق أطفال قاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض طفلين قاصرين من أقربائه لاعتداءات جنسية بمدينة فالنسيان بفرنسا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

وخلص البلاغ إلى أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.