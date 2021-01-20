«الحركة التي أطلقناها ما زالت في بدايتها».. ترامب في خطاب الوداع: «قضينا على البغدادي وسليماني.. واعترفنا بالقدس عاصمة لـ إسرائيل.. وحشدنا العالم في وجه الصين»

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه نجح في "استعادة القوة الأمريكية في الداخل، والقيادة الأمريكية في الخارج"، وبنى "أعظم اقتصاد في تاريخ العالم".

وأضاف ترامب، في كلمة له عشية تنصيب خليفته جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، أن إدارته "وحدت العالم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الصين"، بحسب تعبيره.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتهية وولايته: "قضينا على البغدادي وتصدينا للنظام الإيراني وقتلنا الإرهابي قاسم سليماني واعترفنا بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادتها على الجولان، العالم بدأ يحترمنا مرة أخرى ومن فضلكم لا تفقدوا ذلك الاحترام".

واستكمل: "أمنا الحدود ووفرنا لخفر السواحل وحرس الحدود موارد كبيرة لتعزيز أمن الولايات الأمريكية، لا يمكن لأي دولة أن تزدهر إذا فقدت الثقة بقيمها وتاريخها وأبطالها هذه هي مصادر وحدتنا وحيويتنا".

واعتبر ترابمب أنه الرئيس الأمريكي "الأول منذ عقود الذي لم يدخل الولايات المتحدة في حروب جديدة."

وقال ترامب إن الخطر الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة هو "فقدان الثقة في النفس وفي عظمة الأمة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأمة أن تزدهر لفترة طويلة، إذا فقدت الثقة في قيمها وتاريخها وأبطالها، فهؤلاء هم مصدر وحدتنا وحيويتنا".

وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن الولايات المتحدة "ليست أمة خجولة من الأرواح المسالمة التي تحتاج إلى من يؤيها ويحميها ممن نختلف معهم".

وتابع: "نحن، ويجب أن نكون على الدوام- أرض الأمل والنور والمجد للعالم بأسره".

وأضاف ترامب: "هذا الأسبوع، ننصب إدارة جديدة وندعو من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة، لقد فعلنا ما جئنا إلى هنا للقيام به، وأكثر من ذلك بكثير".

وقال ترامب في خطابه: "الأهم، أننا أعدنا التأكيد على الفكرة المقدسة القائلة بأن الحكومة في أمريكا، تستجيب للشعب"، مضيفاً: "أعدنا فكرة أنه في أمريكا لا أحد يُنسى، لأن الجميع مهمون وكل شخص لديه صوت".

وتابع: "لقد خضت المعارك الصعبة، وأصعب النضالات، واتحذت أصعب الخيارات، لأن هذا ما انتخبتموني من أجله".

وأكمل: "لم تكن أجندتنا تتمحور حول اليمين أو اليسار، ولم تتمحور حول جمهوري أو ديمقراطي، بل كانت تتعلق بصالح أمة، وهذا يعني الأمة بأسرها".

وأكد ترامب في كلمته: "استعدنا القوة الأمريكية في الداخل، والقيادة الأمريكية في الخارج، وبنينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "جددنا تحالفاتنا، وحشدنا دول العالم للوقوف في وجه الصين كما لم يحدث من قبل".

واعتبر ترامب أنه نتيجة لدبلوماسيتنا الجريئة والواقعية القائمة على المبادئ، "حققنا سلسلة من اتفاقيات السلام التاريخية في الشرق الأوسط. إنه فجر شرق أوسط جديد ونحن نعيد جنودنا إلى الوطن"، معرباً عن فخره بشكل خاص بأنه "أول رئيس منذ عقود لم يبدأ أي حروب جديدة".

وعن الهجوم على مبنى الكونجرس، قال ترامب: "العنف السياسي يعد هجوماً على كل ما نعتز به كأميركيين. ولا يمكن التسامح معه".

واختتم ترامب خطابه بالقول: "بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة، ظهر الأربعاء، أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي أطلقناها ما زالت في بدايتها".