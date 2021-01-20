قبل السفر إلى واشنطن.. بايدن يبكي أثناء وداع أنصاره في ولاية «ديلاوير»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الشكر إلى أنصاره في ولاية ديلاوير، وذلك قبل الانتقال إلى العاصمة واشنطن، استعداداً لحفل تنصيبه رئيساً للبلاد غداً الأربعاء.

وظهر بايدن وهو يبكي أثناء إلقاءه خطاب الوداع إلى أنصاره في ديلاوير، قبل الانتقال إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأعرب بايدن عن فخره واعتزازه بكونه رئيساً للولايات المتحدة، قائلاً: "أنا فخور بكوني رئيسكم".

وقال بايدن في كلمته: "هذه أوقات مظلمة ولكن دائماً هناك ضوء، أتشرف أن أكون الرئيس المقبل والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدا وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أشبه بحصن منيع قبل يوم من موعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية مشددة، فيما جدد الرئيس المنتخب دعوته إلى توحيد بلاد يسودها الانقسام.