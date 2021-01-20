شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي رسومات الماء الساخن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر تحد جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر، في مناطق مختلفة من روسيا.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر أشخاصاً يشكلون رسومات باستخدام الماء الساخن في الصقيع؛ نتيجة انخفاض غير عادي في درجات الحرارة لم تشهده المنطقة منذ سنوات.

وتراوحت درجات الحرارة في منطقة سيبيريا بين 40 و50 درجة تحت الصفر، و39 درجة تحت الصفر في أرخانجيلسك، و32 درجة تحت الصفر في تتارستان.