شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجارات وحريق في منشأتين للنفط والغاز بحمص بوسط سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر التلفزيون السوري نقلا عن الدفاع المدني أن انفجارا وقع اليوم الثلاثاء في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في مدينة حمص بوسط سوريا، مما تسبب في "حريق ضخم".



وقال إن الحريق وقع في صهريج للنفط الخام.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة "بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق".