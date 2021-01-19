شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: ترامب ينهي ولايته مع تراجع غير مسبوق لشعبيته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مستوى غير مسبوق مع إبداء 34% فقط من الأمريكيين رضاهم عن أدائه في الأيام الأخيرة له في البيت الأبيض، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأول. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد جالوب بين 4 و15 يناير الجاري على عيّنة من 1,023 شخصاً فإنّ شعبية الرئيس الجمهوري هبطت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته، وتسلّم الديموقراطي جو بايدن مقاليد السلطة في 20 الجاري.

وسبق لشعبية ترامب أن بلغت في عام 2017 مراراً عتبة 35%، ولا سيّما بعد أعمال العنف الدامية التي حصلت خلال تظاهرة نظّمها في صيف ذلك العام اليمين المتطرّف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.(رويترز)