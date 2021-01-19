شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتسلم الرئاسة اليوم ويتعهد بالعدول عن سياسات ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقف أمريكا، اليوم، على أعتاب عهد جديد، يتسلم فيه الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، واعداً بإصلاح سياسات سلفه دونالد ترامب الذي سيغيب عن حفل التنصيب. وتجري الاحتفالات وسط حضور أمني كثيف لم يشهده شارع بنسلفانيا وسط واشنطن من قبل، خاصة أنه يجري بعد أيام من اقتحام أنصار ترامب للكابيتول، وفي ظل غياب الحشود الجماهيرية المعتادة في حفل التنصيب؛ حيث زرعت بلدية واشنطن 200 ألف علم في الساحة التي ستكون خالية من الجمهور.

وأمضى ترامب يومه الأخير، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض في ختام ولاية عاصفة شهدت فيها الولايات المتحدة انقساماً عميقاً، وأعلن ترامب أن الحظر المفروض على المسافرين القادمين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا وأغلب الدول الأوروبية في سياق تدابير مكافحة وباء كوفيد-19، سيرفع اعتباراً من الأسبوع المقبل، في إجراء رفضه خلفه بايدن على الفور.

عشرات الأوامر التنفيذية

ويعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن توقيع عشرات الأوامر التنفيذية، وإحالة مشروعات قوانين إلى الكونجرس في الأيام الأولى له في المنصب؛ بهدف العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه فيما يتعلق بالهجرة وتغير المناخ، مع التحرك في الوقت نفسه لتشديد قواعد تصدي الحكومة لأزمة فيروس كورونا.

ومن بين القرارات إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، المبرمة قبل خمس سنوات بمشاركة قرابة 200 دولة؛ لتفادي التداعيات الأسوأ لتغير المناخ. وإعادة فرض قيود على التلوث، وإلغاء حظر كل أشكال السفر تقريباً من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وتقديم مشروع قانون واسع النطاق للكونجرس، قد يقنن وضع ملايين المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة من دون تصريح قانوني، وإعادة العمل بالبرنامج الذي كان يسمح ببقاء «الحالمين» والعدول عن سياسة ترامب التي كانت تفصل بين الآباء والأمهات المهاجرين وأبنائهم على الحدود بما يشمل وقف الملاحقة القانونية للوالدين؛ بسبب مخالفات بسيطة تتعلق بالهجرة وإعطاء الأولوية للم الشمل بين الأبناء الذين جرى فصلهم عن أسرهم. والعدول عن سياسات ترامب الأشد صرامة حيال اللجوء، وإنهاء إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية والذي سمح له بتحويل الأموال الاتحادية من وزارة الدفاع إلى بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

موقع محصن

وباتت العاصمة الفيدرالية منذ بضعة أيام أشبه بموقع محصن، وهي لا تزال تحت وقع صدمة الهجوم على الكابيتول. واتخذت تدابير أمنية استثنائية بمناسبة احتفال التنصيب؛ إذ سيتم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني إلى جانب الآلاف من عناصر الشرطة القادمين من كل أنحاء البلاد؛ لضمان أمن المراسم.

ووجهت التهمة رسمياً إلى نحو سبعين من المتظاهرين؛ لمشاركتهم في أعمال العنف، وتجري تحقيقات بحق مئات آخرين، بينهم أعضاء في الكونجرس إضافة إلى مسؤولين وعناصر سابقين أو حاليين في قوى الأمن. ولضمان عدم طرح أي من عناصر الحرس الوطني خطراً أمنياً، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التدقيق في ماضي جميع العناصر الذين سيتم نشرهم اليوم الأربعاء. وأعلن وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر أنه لم يتلق «أي معلومات حول تهديد من الداخل».

وأعلنت المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته ترامب، والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وأغلب الدول الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل. (وكالات)