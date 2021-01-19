شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يشيد بجهود القیادة العسكریة الخلیجیة المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة نایف الحجرف، أمس الثلاثاء، عن اعتزازه بالجهود الكبیرة لقادة وضباط وأفراد القیادة العسكریة الموحدة لدول الخلیج.

وذكر بیان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن الحجرف أشاد في أثناء زيارته لمقر القیادة في العاصمة السعودية الریاض بالجهود المبذولة؛ لتفعیل عمل القیادة العسكریة الموحدة التي تعد من أكبر الإنجازات العسكریة الخلیجیة المشتركة والتي جاء قرار إنشائها بمباركة من قادة دول المجلس.

وقال الحجرف: إن هذه الخطوة تأتي إدراكاً لمسؤولیة القوات المسلحة في دول المجلس في تأمین أمنها واستقرارها والمحافظة على سلامتها واستقلالها.

وأضاف: إن «ما لمسناه الیوم في القیادة العسكریة الموحدة وعملیة التنسیق بینها وبین الوحدات التابعة لها في دول المجلس هو نتیجة لجهد وعمل دؤوب من جمیع منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس منذ قرار إنشائها وإلى یومنا الحالي مقدماً الشكر لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان بدول المجلس؛ لدعمهم اللامحدود لمسیرة العمل العسكري الخلیجي المشترك بجوانبه كافة».

وأعرب عن تهانيه لمنتسبي القیادة العسكریة الموحدة على نجاح قمة «العلا» التي تمثل انطلاقة جدیدة لمسیرة مجلس التعاون الخلیجي؛ بفضل الله ثم بحكمة قادة دول المجلس.

ویأتي إنشاء القیادة العسكریة الموحدة لدول الخلیج تنفیذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في دورته ال34 في الكویت عام 2013 المتضمن تصدیقاً على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة ال12 المنعقدة في البحرین عام 2013 المتضمنة إنشاء مقر القیادة العسكریة الموحدة. (وكالات)