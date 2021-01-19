فرنسا: 23608 إصابات جديدة بكورونا في 24 ساعة

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أعلنت المصالح الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 23608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كانت فرنسا سجلت 19752 إصابة جديدة يوم الثلاثاء الماضي. ما يعني أن منحنى الإصابات ما يزال في صعود رغم الإغلاق الشامل وفرض حظر تجول ليلي يبدأ السادسة مساء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة كذلك أن 656 توفوا جراء الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفاعا من 403 أمس الاثنين، مما يرفع عدد الوفيات إلى 71342، في سابع أكبر حصيلة في العالم.

ويقترب مجمل إصابات فرنسا بالفيروس سريعا من ثلاثة ملايين، في سادس أكبر محصلة في العالم.

وبدأت فرنسا، مثل غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس.