اخبار العالم

الحريري للبنانيين: ابقوا في منازلكم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الحريري للبنانيين: ابقوا في منازلكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - دعا المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري اللبنانيين إلى ضرورة التزام المنازل في مواجهة خطر ارتفاع الإصابات بفيروس «».
وقال في بيان أصدره أمس « ندائي إلى كل اللبنانيين، خصوصا إلى أهلنا وأحبتنا في المناطق والأحياء الشعبية، بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط».

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري للبنانيين: ابقوا في منازلكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا