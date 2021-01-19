الحريري للبنانيين: ابقوا في منازلكم

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وقال في بيان أصدره أمس « ندائي إلى كل اللبنانيين، خصوصا إلى أهلنا وأحبتنا في المناطق والأحياء الشعبية، بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري اللبنانيين إلى ضرورة التزام المنازل في مواجهة خطر ارتفاع الإصابات بفيروس « كورونا ».وقال في بيان أصدره أمس « ندائي إلى كل اللبنانيين، خصوصا إلى أهلنا وأحبتنا في المناطق والأحياء الشعبية، بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط».

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