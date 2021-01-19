الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف التوتر في المنطقة

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وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أن صالح استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وتم بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وفقا للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى ضرورة تخفيف حدة توترات المنطقة والركون إلى الحوار البناء في حسم المسائل العالقة وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أن صالح استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وتم بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وفقا للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

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