بريطانيا تحصي رقماً قياسياً بوفيات «كورونا» في 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحصت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 1610 وفيات إضافية بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

ويشكل هذا العدد أعلى رقم من الوفيات يسجل خلال أربع وعشرين ساعة منذ بدء تفشي الوباء.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة، التي سجلت في 24 ساعة الماضية، 33 ألفاً و355 إصابة، وفق ما ذكرت هيئة الصحة العامة عبر «تويتر». بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى أكثر من 3.4 مليون.

كما تسبب الوباء في وفاة أكثر من 91 ألف شخص في البلاد، بحسب «الهيئة».

وشهدت بريطانيا، في الأشهر الأخيرة، زيادة كبيرة في الإصابات تعزى إلى سلالة متحورة من الفيروس قال العلماء إنها أكثر عدوى من السلالة الأولى.

وأطلقت بريطانيا حملة تطعيم عامة بداية ديسمبر الماضي. كما فرضت إغلاقاً شاملاً لكبح تفشي الفيروس.