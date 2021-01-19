بشبهة التطرف.. سحب عنصرين من قوة تأمين تنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن سحب عنصرين من الحرس الوطني المكلف بتأمين فاعليات تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت عن مسؤولين أحدهما بالجيش وآخر بالاستخبارات قولهما إنه تبين أن للعنصرين صلة بجماعات يمينية متطرفة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه لم يتم العثور على ما يوحي بوجود مؤامرة ضد بايدن خلال حفل التنصيب.

وتحدث مسؤول الجيش ومسؤول الاستخبارات مع الوكالة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب اللوائح الإعلامية الخاصة بوزارة الدفاع. ولم يكشفوا عن أي من الجماعات التي ينتمي إليها العنصران أو الوحدة التي يخدمان بها.

وعند تواصل الوكالة معهم، أحال مكتب الحرس الوطني الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية، وقال إنه "نظرًا لأمن العمليات، لا نناقش العملية ولا نتائج عملية التدقيق بشأن أعضاء الجيش المشاركين في تأمين التنصيب".