الارياني يطالب اليونسكو بالتعاون مع اليمن في استرداد الاثار اليمنية المنهوبة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة المكتب الاقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن آنا باوليني، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الوزارة ومنظمة اليونسكو في مجال الثقافة والاعلام.



وطالب الوزير خلال الاجتماع ، من منظمة اليونسكو، مساعدة اليمن في استرداد القطع الاثرية المنهوبة والمهربة في اكثر من دولة، وإقامة دورات متخصصة في المجال القانوني لتأهيل فريق لملاحقة مهربي الاثار والاتجار غير المشروع بها ومقاضاتهم، بالاضافة الى اقامة دورات تدريبية لكادر الوزارة في مجالات اعداد ملفات تسجيل الاثار والمدن التاريخية في قائمة التراث العالمي، ودعم ورش عمل ودورات في كيفية الحفاظ على المدن التاريخية والمواقع الاثرية وبما يساهم في الحفاظ على المواقع الاثرية من الاندثار وحمايتها من عملية النهب، ودورات تدريبية للصحفيين والفنانين التشكيليين والموسيقيين ودعم اقامة أيام ثقافية وليالي فنية تعرض فيها الافلام الوثائقية والاغاني التراثية وتعمل على إحياء الفن اليمني الثري والمتنوع.

ولفت الوزير الارياني، الى ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية من تدمير ممنهج للمواقع الاثرية والعمل على طمس الهوية اليمنية من خلال انشاء جيل متطرف ونشر طقوس دخيلة على مجتمعنا..منوها بقيام المليشيات بالتدمير الممنهج لعدد من القلاع التاريخية والاثرية والتي كان اخرها تدمير قلعة السخنة التاريخية..مطالبا اليونسكو بموقف لادانة هذا العبث.

واشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسكو في مختلف المجالات..داعياً الى فتح مكتب لها بالعاصمة المؤقتة عدن..مؤكداً استعداد الوزارة والحكومة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان عمل المكتب وممارسة مهامه وبما يخلق علاقة شراكة استراتيجية مع اليونسكو.

من جهتها شكرت مديرة المكتب الاقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، وزير الاعلام والثقافة والسياحة لاطلاعها على الاوضاع في اليمن لاسيما في المجال الثقافي والاعلامي والتراث..معبرة عن تطلعها للعمل مع الوزارة..مستعرضة تدخل اليونسكو في جوانب التعليم والثقافة والعلوم وتنفيذها مشاريع قيمة في شبام حضرموت وصنعاء القديمة ومدينة زبيد والعاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق اللقاء الى شرح مفضل عن المشاريع التي تنفذها اليونسكو في اليمن في هذه المدن حيث نفذ برنامج انقل مقابل العمل منذ العام 2018 مشاريع بكلفة 12 مليون دولار ممولة من الاتحاد الاوروبي لتحسين كسب العيش للشباب في المناطق الحضرية.

حضر اللقاء سفيرنا بلادنا لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح، ومدير برنامج النقد مقابل العمل في مكتب اليونسكو الاقليمي احمد جاوش، والمدير الاعلامي للمكتب الاقليمي محمد الجابري، و مسؤل وحدة الثقافة بالمكتب الاقليمي جينيث.