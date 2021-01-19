اليمن. محافظ حضرموت يوقع عقدا لإنشاء محطة طاقة شمسية لحقل آبار مياه فلك بقدرة 1 ميقا واط

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

وقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على عقد إنشاء محطة طاقة شمسية لحقل آبار مياه فلك بقدرة إنتاجية 1 ميقا واط، بكلفة إجمالية 900،000 دولار.



وستعمل المحطة، التي ستنفذها مؤسسة الحلول المتكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية، بنظام التحكم عن بعد على تشغيل 13 بئر، وتوفّر من 30 إلى 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية والوقود بالديزل.

وأشار المحافظ البحسني إلى توجهات قيادة السلطة بالمحافظة إلى الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال عن محطات الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الأحمال عن محطات التوليد، مشددا على سرعة إنجاز المشروع وفقاً والمواصفات الفنية المعتمدة.

حضر توقيع العقد، مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم.