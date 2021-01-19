أكثر من مليونين و400 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,041,289 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 95,476,360 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الاثنين 9002 وفاة إضافية و512,975 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة، هي: الولايات المتحدة مع 1385 وفاة، تليها ألمانيا (989) والمملكة المتحدة (599).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من جراء الوباء؛ إذ سجلت 399,003 وفاة من أصل 24,079,205 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي: البرازيل، حيث سُجلت 210,299 وفاة و8,511,770 إصابة، والهند مع 152,556 وفاة (10,581,837 إصابة) والمكسيك مع 141,248 وفاة (1,649,502 إصابة) والمملكة المتحدة مع 89860 وفاة (3,433,494 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات، نسبة لعدد السكان، بلغ 177 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (154) وتشيكيا (137) والبوسنة (137) وإيطاليا (137).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء 665,607 وفاة (30,819,585 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 552,535 وفاة (17,440,653) والولايات المتحدة وكندا 417,077 وفاة (24,792,150 إصابة).

وسجلت في آسيا 231,560 وفاة (14,683,049 إصابة) والشرق الأوسط 93944 وفاة (4,423,288 إصابة) وإفريقيا 79621 وفاة (3,286,098 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31534 إصابة).



