«الصحة الإسرائيلية» تؤكد أهمية حصول الحوامل على لقاحات «كورونا»

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أكد أطباء متخصصون في إسرائيل على أهمية تلقيح الحوامل ضد فيروس كورونا.

جاء هذا في خطاب، نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ردا على تقارير تفيد بأن هناك من يترددون في الحصول على اللقاح بسبب مزاعم تشير إلى أنه يتسبب في أضرار للخصوبة.

وجاء في الخطاب:«لا يوجد أساس علمي أو حقائق تشير إلى أن الخصوبة يمكن أن تتضرر نتيجة الحصول على اللقاحات المعترف بها».

وشدد الأطباء على أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن «تكون ضارة أثناء الحمل، ويمكن أن تسبب أمراضاً أكثر خطورة للحوامل، كما يمكن أن تسبب الولادة المبكرة».

وصدر الخطاب عن المجلس الوطني للقبالة وأمراض النساء وحديثي الولادة والوراثة، والجمعية الإسرائيلية لأمراض النساء والتوليد.

وجرى خلال الأيام الماضية تداول العديد من التقارير عن حوامل مصابات بكورونا يتم نقلهن للمستشفيات.