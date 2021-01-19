خبراء: بكين ومنظمة الصحة كان بإمكانهما التحرك بشكل أسرع في أزمة فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

خلص الخبراء المستقلون المكلفون تقييم الاستجابة العالمية لأزمة وباء «كوفيد19» إلى أنه كان بإمكان منظمة الصحة العالمية وبكين التحرك بشكل أسرع في بداية أزمة «كورونا»، معتبرين أن «الوباء الذي كان مخفياً إلى حد كبير ساهم في الانتشار العالمي» للفيروس.



وفي تقريرها الثاني الذي يُفترض أن يُعرض غداً أثناء اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، تشير لجنة الخبراء إلى أنه «بالعودة إلى التسلسل الأولي للمرحلة الأولى من الوباء، نستنتج أنه كان بالإمكان التحرك بشكل أسرع بناءً على المؤشرات الأولى»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.