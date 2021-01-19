البحسني: خط مطار الريان الدولي سيعمل قريبا بالطاقة الشمسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بإنارة الخط الرئيس لمطار الريان الدولي بالطاقة الشمسية، من مدينة بويش إلى مدينة شحير.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا، مدير الإنارة بمكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس عامر محمد العكبري، ولفت المحافظ البحسني إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بإنارة الطرقات ضمن خطتها خلال العام 2021م لتحسين مدينة المكلا والاهتمام بنظافتها.

وشدد المحافظ على إدارة الإنارة بسرعة البدء في تنفيذ المشروع، لما له من أهمية في إنارة الشارع الرئيس الرابط بين المكلا وشحير، وللتخفيف من الأحمال على توليد الكهرباء، وللحد من الحوادث المرورية.