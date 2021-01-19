إيطاليا تطالب الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات وتعتبره انتهاك للقانون الدولي

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

طلبت ایطالیا، الیوم الثلاثاء، من الاحتلال الاسرائیلي التراجع عن قرار توسیع المستوطنات في الأراضي الفلسطینیة المحتلة باعتباره انتھاكا للشرعیة الدولیة ویقوض فرص حل الدولتین.



وقالت وزارة الخارجیة في بیان على موقعھا "ان إیطالیا تكرر الإعراب عن بالغ القلق إزاء القرار الإسرائیلي ببناء 800 وحدة استیطانیة في الضفة الغربیة"، مشیرة الى انھا "تجدد كما فعلت في 17 نوفمبر الماضي دعوتھا للسلطات الإسرائیلیة الى اعادة النظر في ھذا القرار".

وأكد البیان ان "توسیع المستوطنات في الضفة الغربیة ینتھك القانون الدولي ویھدد بشكل لا یمكن إصلاحه بتقویض مسار حل الدولتین العادل والمستدام بما یتماشى مع المعاییر المعترف بھا دولیا وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".