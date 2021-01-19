لتسهيل السفر في زمن كورونا.. طيران الإمارات تعتمد “جواز سفر أياتا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 11:32 صباحًا

أعلن المكتب الإعلامي حكومة دبي ، عن توقيع شركة “طيران الإمارات” ، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرب “جواز سفر أياتا”، وهو عبارة عن تطبيق لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات أو فحوصات أو لقاحات كورونا.

ويتيح جواز سفر أياتا للمسافرين التحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، وسيتمكنون أيضا من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران، ويمكنهم استكمال التفاصيل المتعلقة بإجراءات السفر.

ويمكن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقميا وبسلاسة، وستقوم طيران الإمارات بالتحقق من صحة فحوص PCR قبل المغادرة. ويتوقع أن تبدأ تجربة التطبيق في أبريل المقبل.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن “الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر، ونعمل مع أياتا لتبسيط نقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقميا وبفعالية وأمان”.

وأضاف الرضا: “فخورون بأن نكون من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرب هذا التطبيق الذي سيوفر تجربة محسنة لعملائنا ويسهل عليهم متطلبات السفر”.

من جانبه قال نائب الرئيس الأول لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن في أياتا نيكولاس كارين “فخورون بالعمل مع طيران الإمارات لإتاحة جواز سفر أياتا في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف كارين أن “طيران الإمارات ستوفر من خلال قاعدة عملائها وعملياتها العالمية معلومات قيمة لتحسين برنامج جواز سفر أياتا، وهذه هي الخطوة الأولى في جعل السفر الدولي أثناء الجائحة مريحا وملائما قدر الإمكان.

وسيحتوي التطبيق أيضا على مراكز الفحص والتطعيم، مما سيسهل على المسافرين العثور عليها، وسيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين. ومن خلال السجل العالمي الذي تديره أياتا، ستتوفر المعلومات الضرورية لجميع الجهات ذات الصلة.