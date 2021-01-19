قال مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع تسلم شحنة أولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا في غضون أيام.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أصدرت موافقة على الاستخدام الاستثنائي للقاح (سبوتنيك في) في الأراضي الفلسطينية المتمتعة بحكم ذاتي محدود.

وذكر مسؤول إسرائيلي في وقت سابق أن شحنة أولى تضم خمسة آلاف وحدة من اللقاح قد تصل إلى الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

لكن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية صرح لروي

كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينيون يتوقعون تسلم أول دفعة من اللقاح الروسي خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.