شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور.. حادث مفجع يوقع 12 قتيلاً نصفهم أطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيتو - أ ف ب

قُتل 12 شخصاً، بينهم ستّة أطفال، في انقلاب حافلة على طريق جبلي في الإكوادور، بحسب ما أعلنت فرق الطوارئ المحلية.

وقالت إدارة فرق الطوارئ في بيان؛ إنّ «12 شخصاً لقوا حتفهم في هذا الحادث» المروري الذي وقع في ولاية بوليفار جنوبي العاصمة كيتو.

وأوضح البيان أنّ 11 شخصاً لقوا مصرعهم في مكان الحادث وقد انتشلت فرق الطوارئ جثثهم، في حين توفي رضيع في المستشفى متأثراً بإصابته في الحادث.

ولم توضح السلطات عدد ركاب الحافلة التي انقلبت.

يذكر أن حوادث المرور هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في الإكوادور.