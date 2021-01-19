الاعتقالات تطال الطلاب ورجال الإطفاء في قضية اقتحام الكونجرس



واشنطن - رويترز

أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي ووثائق قضائية بأن السلطات الاتحادية، ألقت القبض في وقت سابق على رجل إطفاء متقاعد وطالب، وكل منهما من ولاية نيويورك، ورجل من ولاية أيوا في قضية اقتحام الكونجرس.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن نيكولاس مونكادا (20 عاماً)، وهو طالب في معهد الأزياء التكنولوجي اعتقل في منزله بجزيرة ستاتن في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المعهد قدم معلومات لمكتب التحقيقات الاتحادي عن منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مونكادا وهو في الكونجرس.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إنه تم توجيه اتهام لتوماس سويني من فريبورت في نيويورك، لكنه لم يودع الحجز بعد، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سويني (53 عاماً) تقاعد من إدارة الإطفاء في نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول.

واقتحم الآلاف الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني في محاولة لمنع الأعضاء من المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.

ووجهت السلطات الاتحادية اتهامات جنائية لأكثر من مئة شخص عبر تحقيقاتها حول نهب مكاتب الكونجرس وشن هجمات على الشرطة في المبنى، ولقي خمسة حتفهم خلال الاقتحام من بينهم ضابط شرطة.

وأوضحت وثيقة قضائية أنه ألقي القبض على شخص يدعى ليو كيلي في أيوا، بعد وصفه في مقابلة مصورة نشرت على الإنترنت بأنه «واحد من أوائل الرجال الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، ودخله مع عشرات آخرين».

وتفيد الوثيقة بأن كيلي، وهو من سيدار رابيدس، يواجه تهم دخول الكونجرس بالمخالفة للقانون والسلوك غير المنضبط.