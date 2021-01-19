ألمانيا / إكتشاف طفرةٍ جديدة لفيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قالت صحيفة "Merkur" إنه تم في الأسبوع الماضي، إكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في إحدى مستشفيات بافاريا الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن مدير المستشفى، فرانز نيديربول أن المختصين في هذه المؤسسة الطبية إكتشفوا الطفرة في الفيروس خلال إختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد حصلت عليه المؤسسة مؤخرا.

بعد إكتشاف هذا التحور في الفيروس، إتصل أطباء المستشفى بزملائهم من مستشفى "شاريتيه" الذين أكدوا أن الحديث قد يدور عن نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2.

ولا يزال غامضا حتى الآن مصدر هذه الطفرة، وكذلك مدى عدوى النوع الجديد من الفيروس.

ويؤكد الأطباء أنه لا يمكنهم في الوقت الراهن تقديم معلومات دقيقة حول مواصفات هذه الطفرة التي تحتاج لدراسة إضافية.

وقد تظهر التفاصيل في نهاية جانفي.

روسيا اليوم