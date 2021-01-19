فرنسا / سابقة عالميّة، زرع كتفَيْن وذراعَيْن لرجلٍ بعد 20 عامًا من فقدانها

اسماعيل عبد الحي - أجرت أربعة فرق طبية فرنسية عملية زرع كتفين وذراعين لرجل من أصل إيسلندي يبلغ من العمر 48 عاما، فيما وصفت بأنها سابقة عالمية.

وإستغرقت عملية "زرع الذراع الثنائية" التي أجريت في مستشفى إدوارد هيريوت، 15 ساعة و"تطلبت حشد العديد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة في ليون"، حسبما ذكر بيان مؤسسة Hospices Civils de Lyon يوم الجمعة 15 جانفي.

وقال متحدث بإسم المستشفى، إن المريض في حالة مستقرة

وأضاف أن هذه العملية "حسب علمنا سابقة بالعالم، عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا المريض البالغ من العمر 48 عاما بُترت أطرافه العلوية بعد صعقة كهربائية عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما. وأصبح الرجل الإيسلندي أول مريض يحصل على زراعة الكتفين والذراعين في العالم".

روسيا اليوم