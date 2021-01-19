رسمياً.. أحمد ياسين ينضم الى دنيزلي سبور التركي

انت الان تتابع خبر رسمياً.. أحمد ياسين ينضم الى دنيزلي سبور التركي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-19 | 10:08
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اعلن نادي دنيزلي سبور التركي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم العراقي احمد ياسين.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ان "النادي أبرم مؤخرًا اتفاقًا لمدة عام ونصف العام مع اللاعب أحمد ياسين، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي يعلب لصفوف هاكن السويدي، مع خيار التمديد لمدة عام واحد".
واضاف "نرحب بأحمد ياسين، وهو أيضا عضو في المنتخب العراقي ونتمنى له التوفيق تحت قميصنا الأخضر والأسود".
واضاف "نرحب بأحمد ياسين، وهو أيضا عضو في المنتخب العراقي ونتمنى له التوفيق تحت قميصنا الأخضر والأسود".
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