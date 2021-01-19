رسمياً.. أحمد ياسين ينضم الى دنيزلي سبور التركي

اعلن نادي دنيزلي سبور التركي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم العراقي احمد ياسين.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ان "النادي أبرم مؤخرًا اتفاقًا لمدة عام ونصف العام مع اللاعب أحمد ياسين، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي يعلب لصفوف هاكن السويدي، مع خيار التمديد لمدة عام واحد".



واضاف "نرحب بأحمد ياسين، وهو أيضا عضو في المنتخب العراقي ونتمنى له التوفيق تحت قميصنا الأخضر والأسود".