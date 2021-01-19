تحذيرات أممية: الجوع يهدد 7 ملايين سوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير القطِري لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حميد نورو، الإثنين، إن نحو 7 ملايين من الفقراء السودانيين معرضون للجوع.

وأوضح نورو، خلال حديثه في ورشة تدشين استراتيجية الخرطوم للقضاء على الجوع، أن زيادة معدلات الجوع جاءت نتيجة للتأثيرات المجتمعية للفيضانات والنزوح المتزايد طويل الأمد.

وشدد على أن من بين أسباب الجوع بالسودان أيضا، ارتفاع معدل التضخم والذي تفاقم نتيجة جائحة كورونا.

واعتبر أن إطلاق السودان استراتيجية القضاء على الجوع جاء في الوقت المناسب، مؤكدا دعم برنامج الغذاء العالمي لجهود الحكومة في هذا الاتجاه.

من جانبه، شدد وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني عبدالقادر تركاوي على أهمية زيادة الإنتاج الغذائي من خلال دعم المنظمات المختلفة للقضاء على الجوع وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال إن استراتيجية بلاده للقضاء على الجوع تهدف إلى تحسين أوضاع السودانيين، وهي تمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030.