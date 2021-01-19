خبراء أسلحة ومتفجرات.. البنتاغون يتأهّب لحفل تنصيب بايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:57 صباحاً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 11:31 مساءً

أعلنت شرطة الكابيتول، في بيان، إنه ”تم رفع قرار الإغلاق واحتواء الحريق القريب“، وكان قد أثار حريقا قريبا من المبنى زوبعة من القلق، ما أدى إلى إغلاق مجمع الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) لنحو ساعة اليوم الاثنين؛ بدافع ”الحذر البالغ، وذلك قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

واليوم صرح متحدث باسم “البنتاغون” لقناة “الحرة” أن وزارة الدفاع أجازت نشر قرابة 2750 فردًا من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، من مختلف الخبرات الأمنية.

وسيعمل ألفا عنصر من هذه القوات على حماية الحفل، بينما يقوم نحو 750 عنصرا بمهام دعم الطوارئ، بينهم مجموعات من ذوي الخبرة في التعامل مع الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرة.

وتضم العناصر الأمنية المتوفرة في حفل التنصيب، المخطط عقده الأربعاء، خبراء في التخلص من الذخائر المتفجرة وفرقا طبية متخصصة.

وكانت العاصمة واشنطن قد أعلنت رفع درجة التأهب الأمني مع اقتراب موعد التنصيب الرئاسي، وبالأخص بعد أن اقتحمت مجموعات مؤيدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، في السادس من يناير، تنديدا بفوز بايدن.

وكانت قوات الأمن في العاصمة واشنطن، قد أجلت مؤقتا تحضيرات حفل التنصيب، الاثنين، بسبب “تهديد أمني”، بحسب وكالة فرانس برس، فيما قال مراسل “قناة الحرة” إن مبنى الكونغرس أغلق بالكامل، جراء حريق صغير نشب قرب المبنى.

وأظهرت التقارير إمكانية حدوث احتجاجات عنيفة في مبنى الكابيتول هيل وفي المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى مزيد من التشديدات الأمنية، حيث تمت تعبئة نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للانتشار في العاصمة وحدها.

وقال بيان للحرس الوطني إن عدد قواته المنتشرة في العاصمة واشنطن بلغ صباح الاثنين، أكثر من 21500 عنصر.

وأضاف البيان أنه تم تفويض ما لا يقل عن 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للقيام بمهام أمنية و لوجستية لدعم السلطات الفيدرالية وسلطات العاصمة، حتى حفل التنصيب، وما بعده بحسب الضرورة.

ومهام الحرس الوطني في العاصمة هي دعم قوات تنفيذ القانون لحماية أعضاء وموظفي الكونغرس، وتأمين أراضي وممتلكات مبنى الكونغرس، وتعيين نقاط مراقبة حركة المرور، وإدارة الحشود، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي.