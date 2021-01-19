شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مسا الاثنين أن كاليفورنيا وصلت إلى هذا الرقم بشكل سريع حيث كانت قد وصلت إلى حاجز المليوني إصابة في 24 ديسمبر.

وكانت الولاية قد سجلت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 25 يناير 2020، واستغرق الأمر 292 يوما لتسجيل أول مليون إصابة في 11 نوفمبر ، ثم 44 يوما لتسجل اكثر من مليوني إصابة.

وسجلت الولاية أكثر من 33 ألفا و600 وفاة نتيجة الإصابة بـ "كوفيد 19".