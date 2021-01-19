قيود كورونا على مسافري أوروبا والبرازيل.. آخر مواجهات بايدن وترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفع قيود حظر السفر بسبب كورونا على مسافري أوروبا والبرازيل، وهو ما رفضه الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورفع ترامب القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 يناير/ كانون الثاني، شريطة أن يكون لديهم نتيجة سلبية أجريت في وقت قريب لاختبار كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أنّ الحظر المفروض على المسافرين القادمين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنجن، سيُرفع في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، حين سيتعيّن على الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لـ"كوفيد-19".

من جانبها، أعلنت جين ساكي المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره ترامب.

وفي تغريدة على تويتر قالت ساكي التي ستتسلّم غدا الأربعاء مهام المتحدّثة باسم البيت الأبيض، إنّ "هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على التنقّلات الدولية".