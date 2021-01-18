الاستماع للغلوسي بخصوص شكاية بشبهة فساد واختلالات بالمجلس الإقليمي للخميسات

جدة - عبدالحي حسين - استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الرباط، اليوم الإثنين، في مقرها، لمحمد الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، لمدة أربعة ساعات، وذلك على خلفية شكاية الجمعية المتعلقة بشبهة اختلالات تدبيرية، ومالية، وقانونية في المجلس الإقليمي للخميسات.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “الغلوسي”، في تدوينة له على حسابه الشخصي في فايسبوك، أن الفرقة الجهوية بالرباطاستمعت إليه بصفته رئيس الجمعية، التي تقدمت بشكاية، بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلسالإقليمي للخميسات، وخاصة ما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك، وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقاتالمبرمة”.

وأضاف الغلوسي: “أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحثالتمهيدي بخصوص هذه القضية”.

وأشار الغلوسي، إلى اغتناء بعض المسوؤلين على التدبير العمومي بالإقليم في الوقت الذي يواجه فيه إقليم الخميسات مشاكل متعددة تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار خلال السنة الماضية والتي عرت الغش فيبعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى .

وتابع، “نتمنى أن يتم تسريع البحث التمهيدي وأن تأخذ هذه القضية التي شغلت سكان إقليم الخميسات كثيرا مجراها الطبيعي في اتجاه فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد والريع ومحاكمة كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية“.