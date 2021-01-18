إصابات كورونا ما تزال مرتفعة في لبنان رغم الإغلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - ما تزال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان تسجل مستويات مرتفعة رغم الإغلاق الذي تعيشه البلاد.

وسجلت البلاد 5872 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، خلال الـ24 ساعة الماضية

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 حتى اليوم الاثنين إلى 255956.

ارتفع زاد مجموع الوفيات إلى 1959 بعد تسجيل 53 حالة جديدة منذ 21 فبراير الماضي.

وبدأ تنفيذ حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 25 يناير الحالي، لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وتضمن قرار المجلس الأعلى للدفاع «منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25 يناير الجاري».

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوعين المنصرمين.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31 مارس 2021.