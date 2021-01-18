شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يرفض التعليق حول استمرار الإعانة الاجتماعية لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، التعليق على أسئلة في شأن، ما إذا كانت زيادة في إعانة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها البلاد لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة على تجاوز جائحة كوفيد-19 سيجري تمديدها إلى ما بعد إبريل / نيسان المقبل.

ويواجه جونسون ضغوطاً بخصوص الزيادة، التي تبلغ 20 جنيهاً إسترلينياً (27 دولاراً) في الأسبوع للمستفيدين من إعانة الائتمان الشامل؛ إذ يحض حزب العمال المعارض على إجراء نقاش وتصويت رمزي عليها في البرلمان في وقت لاحق الاثنين.

وسأل صحفي جونسون أربع مرات عما إذا كانت الزيادة في تلك الإعانة ستستمر بعد إبريل/ نيسان، لكن رئيس الوزراء تجنب في كل مرة أن يقدم إجابة بنعم أو لا. وقال: «سنبقي جميع الإجراءات قيد مراجعة مستمرة... أعتقد أنك سمعتني أقول إننا نريد دعم الناس طوال الجائحة».