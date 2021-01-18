“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “يستهل” رحلة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة الطوغو

جدة - عبدالحي حسين - يواجه المنتخب الوطني المغربي، عصر اليوم الاثنين، منتخب توغو على ملعب “إعادة التوحيد” في الجولة الأولى من منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2021، التي تحتضها الكاميرون.

ويطمح أسود الأطلس إلى تحقيق النقاط الثلاث، مساء اليوم، وذلك من أجل بدء حملة الدفاع عن اللقب.

يذكر أن المنتخب المحلي المغربي، الذي فاز بلقب النسخة الأخيرة، عام 2018، يوجد في المجموعة الثالثة إلى جانب طوغو، رواندا، وأوغندا.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ:

الاثنين 18 يناير

المغرب – الطوغو

الساعة 00 :17

الجمعة 22 يناير

المغرب – رواندا

الساعة 00 :17

الأربعاء 26 يناير

المغرب – أوغندا

الساعة 00 :20